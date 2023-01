Bijna iedereen blaast ‘safe’ tijdens politiecontroles in Westkust

Op zaterdag 14 januari werden in de Brugse Steenweg in Nieuwpoort en in de Strandlaan in Koksijde in totaal 346 alcoholtesten afgenomen. Eén bestuurder had te veel gedronken. Het rijbewijs werd voor zes uren ingehouden en er werd een proces-verbaal opgemaakt. “Zondag 15 januari waren onze ploegen opgesteld op de Kaai in Nieuwpoort en in de Kerkstraat in De Panne”, vervolgt de woordvoerster. 352 bestuurders legden een alcoholtest af. Twee bestuurders moesten hun rijbewijs voor zes uren inleveren. Zij kregen ook een proces-verbaal. Van drie andere bestuurders werd het rijbewijs voor drie uren inhouden. Zij kregen een onmiddellijke inning en dienen 189,02 euro te betalen.