“Bewoners voelen aan als familie”: laatstejaarsstudenten namen dienst over in woonzorgcentrum Sint-Bernardus

Een team van zeven laatstejaarsstudenten verpleegkunde van de school ZoWe Brugge-Oostende nam een afdeling over in het woonzorgcentrum Sint-Bernardus in De Panne als praktijkoefening. In tijden waar de zorgsector zwaar onder druk staat, zien we bij de pas afgestudeerden vooral veel enthousiasme. “Het liefst wil ik hier aan de slag”, reageert Amer Arash (37) die vluchtte uit Syrië en in ons land zijn leven stilaan terug op de rails krijgt.