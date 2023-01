Beweeg je fit: train je bewegingsvaardigheden tijdens wandeling in De Panne

Tijdens de feestdagen hebben we ons wellicht allemaal wat laten gaan en zijn er een aantal kilo’s bijgekomen. Geen stress, die wandel je er zo weer af. Je start en eindigt deze korte wandeling van anderhalve kilometer in de Driedistelweg. Deze route is bedoeld voor gezinne met kinderen van 3 tot 8 jaar. Tijdens de wandeling vind je op verschillende plekken eenvoudige oefeningen voor kinderen. Volg de bordjes en train je twaalf bewegingsvaardigheden. Onderweg kom je ook langs sporthal Den Oosthoek. Daar kan je aan je conditie werken op de finse pisten of werk te traptechniek bij op het losstaande voetbaldoel. Op het speelterrein kunnen kinderen al hun energie kwijt. Ben je moe van al dat sporten? Dan kan je even op adem komen in de Dbar.