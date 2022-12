Bescheiden start van Winterdorp: “Klimtoren als gratis alternatief voor schaatspiste”

In tijden van stijgende energieprijzen vond de gemeente het niet gepast een ijspiste aan te leggen. De klimtoren van tien meter hoog voor kinderen vanaf één meter is het alternatief. De toegang is gratis. Verder baten vooral lokale verenigingen de kersthuisjes uit van 14 tot 21 uur. Regelmatig zijn er optredens gepland. Zo zingen de leerlingen van het Immaculata-instituut woensdag om 16.30 uur kerstliedjes, vrijdag vindt een afterwork party plaats en op Kerstdag brengt lokaal artiest Jean-Pierre Faict er de sfeer in. Het is ook uitkijken naar de smoefelmarkt in de Kasteelstraat op 28 december en 4 januari. Het volledige programma vind je hier. Sinds dit weekend zijn ook het kerstbos in Veurne en Winters Nieuwpoort open.