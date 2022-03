Bescheiden protestactie van boeren langs parcours wielerwedstrijd: “Overheid dwingt me vrijwillig te stoppen, maar dat wil ik niet”

De PanneOp deze zonovergoten dag doorkruisten de wielrenners van de Minerva Classic Brugge-De Panne de regio. Langs het parcours op de grens van Adinkerke met De Moeren vatten een handvol boeren post en plaatsten ze protestborden. “Het stikstofakkoord van de overheid betekent een doodsteek voor velen. Ook ik zit met zoveel onbeantwoorde vragen. Hopelijk mag ik blijven voortdoen want een stopzetting hangt boven mijn hoofd”, reageert Flor Blieck, 30 jaar en trotse landbouwer in een familiebedrijf.

Het stikstofakkoord in een notendop: er zijn 58 bedrijven met samen 300.000 dieren die tegen 2025 moeten sluiten. Daarnaast zijn er 116 veeteeltboerderijen die vrijwillig moeten stoppen tegen 2030 omdat ze nog ammoniak uitstoten. Nog een opmerkelijk cijfer, tegen 2030 moet het aantal varkens met 30 procent of 1,7 miljoen dalen naar 4 miljoen. Tot slot moet de uitstoot van stikstof aanzienlijk dalen. Bij varkens- en pluimveebedrijven is dat liefst 60 procent. Dat zijn heel veel dwingende cijfers waarvan menig landbouwer begint te duizelen. Zo ook Flor Blieck. Hij runt met zijn ouders een gemengd landbouwbedrijf met akkerbouw en varkens. Hij steunt de actie van de Boerenbond, Groene Kring en Ferm die spandoeken hing langs het parcours van de Minerva Classic Brugge-De Panne. Een handvol collega’s kwamen met hun tractor af.

Quote De nieuwste technolo­gieën installe­ren in oude gebouwen is niet zo slim. Nieuwe stallen bouwen vraagt dan weer een grote investe­ring. Daarnaast moeten we tot 30 procent minder varkens kweken. Is het dan allemaal wel nog rendabel? Flor Blieck

“Ik ben opgegroeid op de hoeve en wist al van jongs af aan dat ik boer wilde worden”, vertelt Flor. “Tachtig procent van onze omzet halen we uit onze varkens. We hebben 500 zeugen en tot 1.800 biggen. Het stikstofakkoord heeft voor ons aanzienlijke gevolgen en ik weet op vandaag niet hoe het in de toekomst verder moet. Door onze ligging bij het Cabour natuurgebied zijn wij bestempeld als een oranje bedrijf. Dat betekent dus dat we vrijwillig mogen stoppen tegen 2030. In ruil krijgen we een vergoeding. Willen we dat niet dan moeten we sowieso gigantisch veel investeren want zes van de acht varkensstallen stoten nog ammoniak uit. De nieuwste technologieën installeren in oude gebouwen is niet zo slim. Nieuwe stallen bouwen vraagt dan weer een grote investering. Daarnaast moeten we tot 30 procent minder varkens kweken. Is het dan allemaal wel nog rendabel?”

Volledig scherm Boeren voeren actie tijdens doortocht wielerwedstrijd Minerva Classic Brugge-De Panne. Foto: iemand van de boerenbond samen met landbouwers Rik Dewaele, Stefaan Depoorter, Flor Blieck en Frederik Cottry © Benny Proot

Flor zit momenteel met meer vragen dan antwoorden en hij hoopt snel duidelijkheid te krijgen. “Het stikstofakkoord moet nog in openbaar onderzoek vooraleer het definitief wordt. Stel dat we beslissen om in nieuwe stallen te investeren dan duurt de administratieve procedure zeker een jaar. De deadline is 2030 dus heel veel tijd krijgen we niet. Naast die onzekerheid stoort het me ook dat opnieuw de landbouwsector geviseerd wordt. De industrie stoot ook stikstof uit, en kijk naar die file vrachtwagens op de E40, die zijn ook vervuilend.”

Volledig scherm Zo zag het protest er vanuit de lucht uit © Benny Proot

Wat zal mijn boerderij nog waard zijn?

Voor Rik Dewaele (58) uit Veurne duikt nog een ander probleem op. “Ook ik word verplicht om te stoppen want op mijn leeftijd is het niet raadzaam om nog zo’n investeringen te doen. Mijn kinderen zijn niet geïnteresseerd om de boerderij over te nemen. Het landbouwverhaal stopt na vier generaties. Ik hoop binnen vijf jaar op pensioen te kunnen maar wat zal mijn onderneming nog waard zijn? Dit is mijn levenswerk, mijn kapitaal zit daarin. Het bezorgt me slapeloze nachten. Ik had me mijn pensioen helemaal anders voorgesteld.”

De Boerenbond plant gelijkaardige acties op de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen. De landbouworganisatie vreest dat in West-Vlaanderen alleen al zeker 6600 jobs zullen sneuvelen als het stikstofakkoord zoals het vandaag op tafel ligt realiteit wordt.

Volledig scherm Verschillende protestborden langs het parcours van Classic Brugge De Panne © Benny Proot