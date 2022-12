Barbier (49) op weg naar assisen voor kappersmoord

De PanneEen 49-jarige barbier uit De Panne is op weg naar het hof van assisen. Abdellatif B. wordt verdacht van de zogenaamde ‘kappersmoord’ op Alban Demora (31). Het slachtoffer werd twee jaar geleden om het leven gebracht met messteken in zijn kapperszaak.

Alban Demora ging in de nacht van 2 op 3 september 2020 langs bij kapperszaak Le Salon in de Sloepenlaan in De Panne. Wat er precies misliep, is niet duidelijk. Zeker is wel dat de man op brutale wijze om het leven werd gebracht met een tiental messteken. Een voorbijganger trof zijn lichaam de volgende morgen aan en verwittigde de hulpdiensten. Voor Demora kon echter geen hulp meer baten.

“Cocaïne voor seksuele gunsten”

Barbier Abdellatif B. werd na de moord in de boeien geslagen. Hij was uren later nog steeds aanwezig in z'n zaak, volledig onder het bloed. Mogelijk had hij nog een rekening openstaan met het slachtoffer, al ontkende hij dat aanvankelijk. Begin dit jaar moest de kapper zich voor de correctionele rechtbank in Veurne verantwoorden voor verboden wapenbezit en drugsverkoop.

“Doorheen het onderzoek hebben verschillende afnemers verklaard dat je niet enkel je haar kon laten knippen in de kapperszaak in de Sloepenlaan, maar er ook drugs kon krijgen”, vertelde de procureur toen in de rechtszaal. “Volgens de verklaringen van afnemers konden vrouwen cocaïne krijgen bij de kapper in ruil voor seksuele gunsten.” Abdellatif B. zou voor die feiten uiteindelijk 20 maanden cel krijgen.

Wellicht moet de moord ook gekaderd worden in het drugsmilieu. Het onderzoek naar de feiten werd intussen afgerond. De raadkamer in Veurne besliste dinsdagmorgen om Abdellatif B. door te verwijzen naar de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent op verdenking van moord: een laatste stap voor een assisenproces.

Destijds werd ook een 39-jarige vrouw aangehouden voor schuldig verzuim. Zij zou de avond van de moord aanwezig geweest zijn bij Abdellatif B. en werd door het parket aanvankelijk verweten geen hulp te hebben geboden aan het slachtoffer. De raadkamer vond de elementen tegen haar evenwel te mager en besliste haar dan ook buiten vervolging te stellen.

