AUTOSNELWEGVERHALEN. En toen lag de E40 eindelijk tot in De Panne: “Zonder die afrit hadden we een economische ramp meegemaakt”

De Panne60 jaar: zo lang heeft het geduurd voor de E40 naar onze kust er helemaal lag. Pas in 1997 werd het laatste deel in Adinkerke geopend. Johan Degrieck (77) uit De Panne was burgemeester toen de plannen op tafel lagen, maar bij de opening was hij niet - “zo gaat dat in de politiek”. O toeval: zijn zoon Bram, huidig burgemeester, heeft met de omleidingsweg voor Plopsaland een gelijkaardig dossier op zijn bord. Johan blikt voor ons terug op een opmerkelijk stukje geschiedenis, over nerveuze Fransen, het mysterie van afrit 1a en een nutteloze brug die er móést komen.