“App jij ‘em al? De De Panne app”: De Panne is nog meer digitaal bereikbaar

Poperinge Weervoor­spel­lin­gen zorgen voor aanpassing programma: September­fest gaat niet door en Lekkers Westhoek op nieuwe locatie

In Poperinge stonden komend weekend twee grote evenementen in open lucht op het programma. Het Septemberfest was gepland in de Vroonhofsite, terwijl Lekker Westhoeks de Grote Markt zou inpalmen. “De slechte weersvoorspellingen zorgen voor een wijziging van de plannen”, aldus de burgemeester.

15 september