ANALYSE. Politiek stratego heeft geloond: Bram Degrieck opnieuw burgemeester van De Panne

Brugge Terug naar school: in deze zeven winkels in de kuststreek shop je de leukste boekentas­sen, de chicste vulpennen en de tofste kleertjes

28 augustus De eerste schooldag nadert met rasse schreden en dus is het in heel wat gezinnen straks weer alle hens aan dek. Omdat iedereen er natuurlijk op z'n paasbest wil uitzien op 1 september, zochten we voor u wat leuke adresjes in de buurt op: webshops en fysieke winkels waar je leuke schoolspullen, gepaste kledij of een fijn gadget kan scoren.