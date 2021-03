Al meer dan 48.000 mensen tekenen petitie tegen attractie TikTok-duo Celine en Michiel in Plopsaland

8- tot 15-jarigen

“We merken dat de jeugdserie ROX van Studio 100 minder succesvol werd, vandaar dat we zochten naar een nieuwe invulling voor onze attractie ROX-Flyer”, legt Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof uit. De zweefmolen waarover het gaat, is 70 meter hoog en staat er sinds 2006. Toen was het thema nog Spring. “We merken dat Celine en Michiel ontzettend populair zijn op sociale media. Bovendien zijn ze van West-Vlaanderen. De ROX-Flyer kunnen we snel verbouwen. We hopen met de nieuwe zone rond de TikTok-sterren vooral de 8- tot 15-jarigen te bekoren.”

Samson en Marie

De kritiek dat Plopsaland bij de decoratie van het park steeds minder de kaart van Studio 100 trekt, weerlegt Van den Kerkhof. “Het klopt dat we ook voor andere thema’s kiezen zoals de samenwerking met Tomorrowland voor de nieuwe coaster die we dit jaar zullen openen of de dinosaurussen bij de Splash. Maar we blijven daarnaast onze Studio 100-figuren trouw. Zo maken Marie en Samson hun intrede in het pretpark en hebben we een aantal kamers in ons Plopsa-hotel rond de gekende personages van Studio 100 ingericht.”