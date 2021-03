Al meer dan 38.000 mensen tekenen petitie tegen attractie TikTok-duo Celine en Michiel in Plopsaland

De Panne Plopsaland enorm ontgoo­cheld na beslissing: “We hadden 300.000 euro geïnves­teerd om alles buiten te organise­ren”

19 maart Het hing de voorbije dagen al in de lucht, maar nu heeft het overlegcomité beslist om pretparken toch gesloten te houden tijdens de paasvakantie. Voor Plopsaland De Panne is dat een bittere pil om te slikken. “En opnieuw moeten we dat via via vernemen. Ik had toch gehoopt op een menselijkere aanpak”, haalt Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof uit.