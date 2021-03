Al meer dan 25.000 mensen tekenen petitie tegen attractie TikTok-duo Celine en Michiel in Plopsaland

houthulst Koop een woning bij deze West-Vlaam­se bouwfirma en krijg een reis van 2.500 euro cadeau: “We willen zo twijfe­laars over de streep trekken”

15 maart Wie vóór eind oktober een woning koopt bij het Houthulstse bouwbedrijf Despierre krijgt een reischeque van 2.500 euro cadeau. Die kan je spenderen via het Poperingse reisbureau Uniquest. “We merken een stijgende interesse bij de mensen om een woning te kopen, maar velen stellen uit in deze coronatijden. We geven hen een duwtje in de rug én steunen een sector in crisis”, zegt Filip Despierre.