9 jaar cel geëist voor pedofiele leraar (46) die liefst 8 slachtoffers maakte

De Panne Bromfiet­ser rijdt twee geparkeer­de voertuigen aan op weg naar het werk: rijbewijs twee weken kwijt na positieve ademtest

16 november In de Veurnestraat in De Panne heeft een bromfietser (53) twee auto’s beschadigd toen hij maandagmorgen vroeg naar zijn werk reed. De man zag zijn rijbewijs ingetrokken voor 15 dagen omdat hij onder invloed van alcohol was.