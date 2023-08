84-jarige man zijgt neer op straat in De Panne: "Hij moest gereanimeerd worden”

Parlements­lid Sander Loones (N-VA) onder vuur na vermeende bouwin­breuk: “Een gazon met serre in parkgebied kan niet”

Er loopt een klacht tegen federaal parlementslid en Koksijds oppositieraadslid Sander Loones (N-VA) omdat de politicus een stuk parkgebied in zijn tuin heeft vervangen door een gazon met een serre. Loones zou daarmee één van de voorwaarden hebben overtreden die werden opgelegd toen hij in 2015 een vergunning kreeg om een oud villaatje te verbouwen in VEN-gebied, dat is waardevolle natuur. “Maar dit gaat over een serre van 3 op 2 meter”, foetert Loones.