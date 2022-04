8 procent van de bestuurders heeft glas teveel op bij alcoholcontroles aan Westkust

Veurne ‘Eerste’ paal van nieuw winkelpark is gezet: “Veurne wordt ‘the place to be’ voor een dagje shoppen”

Het retailpark Westpark in Veurne zal in november afgewerkt zijn. Bekende ketens zoals Fun, Bon’Ap, Jumbo en Lidl vinden er onderdak. De ondernemersfamilie Panckoucke investeert er 10 miljoen euro in. Veurns burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) is ervan overtuigd dat dit project positief nieuws is voor de stadskern.

