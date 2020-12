8 jaar cel voor pedofiele leraar die 8 jonge kinderen misbruikte en zelf kinderporno maakte: “Hij zocht gegevens van kwetsbare slachtoffers via Smartschool”

De feiten kwamen aan het licht op 19 december 2019. Toen kwam bij de politie een melding binnen van een getuige in de Cardijnlaan in Nieuwpoort die zag hoe een man zich in zijn wagen liet bevredigen door een minderjarige jongen. Later bleek het slachtoffer amper 12 jaar te zijn. Erik D.C. werd opgeschrikt door de getuige en reed in volle vaart weg, maar zijn nummerplaat werd genoteerd. Pas in januari werd D.C. opgepakt, nadat hij drie weken op reis was geweest in de Filippijnen. Intussen was de politie al te weten gekomen dat de pedofiel eerder als leerkracht houtbewerking tewerk gesteld was in Go! Atheneum Calmeyn in De Panne, maar wegens seksueel overschrijdend gedrag geschorst en later - december 2017 - ontslagen werd.

Geslachtsdeel meten met plooimeter

Hij knuffelde leerlingen, zonderde hen af, contacteerde hen privé en liet leerlingen zelfs overnachten bij zich. De man wendde zijn beroep aan om zich in te werken in gezinnen en besloop ze zelfs als een roofdier. Zo zocht hij gegevens van kinderen in kwetsbare thuissituaties via Smartschool. Het onderzoek ging verder en telkens doken meer slachtoffers op, ook dankzij berichtgeving in de pers. De man werkte na zijn schorsing in een internaat en ook deeltijds in een school in Oud-Heverlee. Hij ging zelfs binnen in kleedkamers van de kinderen en raakte hun geslachtsdelen aan.

Cadeaus in ruil voor seksuele handelingen

Ook drie zonen van eenzelfde gezin werden misbruikt. D.C. slaagde erin het vertrouwen van de kinderen en ouders te wekken, ging met hen naar pretparken, kocht cadeaus en ging vaak samen spelen. Voor die cadeaus en uitstapjes vroeg hij evenwel seksuele wederdiensten. Volgens de rechtbank probeerde hij de jongens ervan te overtuigen dat de seksuele handelingen die hij stelde doodnormaal waren. De kinderen mochten evenwel tegen niemand iets vertellen.

Op zijn computer werd ook nog allerhande kinderporno gevonden, zelfs beelden van een naakte jongen die hij zelf had gefotografeerd. Uiteindelijk werd dat slachtoffer ook gevonden, nadat D.C. zelf de naam opbiechtte. Het slachtoffer was zich niet bewust van het feit dat er beelden werden gemaakt en werd eveneens misbruikt.

“Nooit iemand kwaad willen doen”

“Ik heb nooit iemand kwaad willen doen en niemand verkracht. De kinderen vroegen zelf om seksuele contacten”, sprak D.C. zelfs tijdens een van de verhoren. De rechtbank haalde dat citaat aan in het vonnis en stelde dat dit lijnrecht indruist tegen het strafdossier en het geen enkel schuldbesef te kennen geeft. “Hij wendde zijn vriendelijkheid aan om zijn seksuele lusten te botvieren, nadat hij eerst naar geschikte slachtoffers zocht. Het ging om kwetsbare kinderen, vaak in minder rooskleurige thuissituaties. Hij heeft ook het beroep van leraar ernstige schade toegebracht”, aldus het vonnis. De gerechtspsychiater oordeelde dat hij wel degelijk toerekeningsvatbaar is.

Minstens 50.000 euro schadevergoedingen

D.C. werd tot 8 jaar effectieve celstraf veroordeeld en ook nog 10 jaar ter beschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Dat betekent dat die laatste kan beslissen om D.C. alsnog langer op te sluiten indien dat wenselijk is, waardoor zijn straf in theorie kan oplopen tot 18 jaar cel. De slachtoffers krijgen een ruime schadevergoeding toegewezen van in totaal minstens 50.000 euro. Erik D.C. is ook voor 5 jaar zijn burgerrechten kwijt en mag 20 jaar lang niet deelnemen aan onderwijs, verenigingen gericht op minderjarigen of gezagsfuncties over minderjarigen uitoefenen.