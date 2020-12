8 jaar cel voor leraar die 8 jonge kinderen misbruikte en kinderporno maakte: “Koos leerlingen uit vanwege hun kwetsbare thuissituatie”

diksmuide POLL - Heeft Diksmuide nood aan een bos of aan open ruimte?

19:03 Op de gemeenteraad in Diksmuide ontspon zich een discussie over de nood aan een bos of niet. Idee Diksmuide pleit vooral voor het behoud van open ruimte terwijl Groen denkt aan een nieuw bos van minstens 10 hectare. Wat is jouw mening? Doe mee aan onze poll.