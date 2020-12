8.000 vrachtwagens voor Calais schuiven al aan tot in Adinkerke: “Vermijd E40 richting Frankrijk”

Diksmuide In Lampernis­se vinden overlede­nen hun laatste rustplaats in de kerk zelf

29 november In de kerk van Lampernisse bij Diksmuide staan zes pilaren, met in totaal 120 nissen voor urnen. De houten look ervan verwijst naar de bomen in de omgeving. Daarnaast liet het stadsbestuur een dorpslokaal optrekken in een houten box, middenin de kerk. “Het was een heuse kruisweg om dit allemaal voor elkaar te krijgen”, zegt schepen Martin Obin. Benieuwd wat dat kost, zo'n laatste rustplaats in een kerk?