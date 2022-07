30 graden buiten, maar Franse vrouw trekt naar Plopsaland en laat grote hond in auto op parking: brandweer bevrijdt het dier, politie stelt proces-verbaal op

De PanneDe brandweer moest zondagmiddag een hond bevrijden uit een snikhete wagen op de parking van Plopsaland. Zijn Franse bazin zat daar in het zwembad en verklaarde dat ze de hond elk uur kwam controleren. Het is niet duidelijk hoe lang de hond al precies in de auto zat.

Het waren bezorgde parkbezoekers die de brandweer zondagmiddag verwittigden. Zij zagen de hond in de wagen zitten en twijfelden niet. Het was op dat moment ongeveer 30 graden buiten, dus de temperatuur in de auto moet nog hoger gelegen hebben.

De eigenaar van de Franse wagen werd in het park nog omgeroepen en gevraagd om af te zakken naar zijn of haar wagen. Maar zo lang wachtte de brandweer uiteindelijk niet. Bovendien was de koffer van de auto niet gesloten. Daardoor konden ze die makkelijk openen.

Van zodra dat gebeurde, kwam een grote Sint-Bernard naar buiten. Het dier had duidelijk last van de hitte en kreeg wat water. Uiteindelijk kwam ook de eigenares toe. Zij zat in het zwembad en verklaarde dat ze om het uur bij de hond kwam kijken. Maar mogelijk krijgt het verhaal nog een staartje voor de vrouw, want de politie stelde een proces-verbaal op. Er werd in het verleden al meermaals opgeroepen om dieren niet in de auto te laten bij dergelijke temperaturen.

Volledig scherm De brandweer met de Sint-Bernard na zijn bevrijding. © Brandweer Westhoek

