Zwoegend naar kwalificatie

10 februari 2020

De Belgian Cats mochten zich gelukkig prijzen dat ze gisteren aan de rust maar twee punten (23-21) in het krijt stonden. Zweden domineerde de rebound en kreeg te veel tweedekansshots. Met de hulp van sterk defensief werk van Kyara Linskens (5 rebounds, 2 blocks en 2 steals) bouwden Meesseman, Allemand en Kim Mestdagh in het derde quarter een voorsprong van tien punten op. Meesseman werd tot MVP van het olympisch kwalificatietoernooi in Oostende verkozen. (VH)

