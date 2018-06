Zwitserse rechter laat Peru-kapitein Guerrero naar WK gaan 01 juni 2018

Paolo Guerrero (34) mag dan toch zijn koffers voor Rusland pakken. De Zwitserse rechtbank stelde de dopingschorsing van de Peru-aanvoerder uit tot na het WK. Het sporttribunaal CAS, dat de straf had uitgesproken, had vooraf al gezegd de gerechtelijke uitspraak te respecteren. Eind 2017 werden sporen van cocaïne aangetroffen in het bloed van de Peruviaanse recordtopschutter. De beroepscommissie van de FIFA besliste om hem een jaar te schorsen, waardoor hij het WK zou missen. Eerder hadden de internationale spelersvakbond FIFPro en aanvoerders van de WK-tegenstanders van Peru (Frankrijk, Australië en Denemarken) hun steun uitgesproken aan Guerrero. (VDVJ)