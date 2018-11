Zwitsers willen Qatarese kater doorspoelen 17 november 2018

00u00 0

Overlopen van zelfvertrouwen doen de Zwitsers niet. Woensdag verloor onze laatste opponent in de groepsfase met 0-1 van voetbaldwerg Qatar. Tegen de Rode Duivels willen Shaqiri en co vooral die kater doorspoelen. 'Het dieptepunt in het tijdperk onder bondscoach Vladimir Petkovic', kaartte de Zwitserse krant 'Blick' gisteren nog even na. In wedstrijden met inzet hebben de Zwitsers de laatste jaren wel een stevige thuisreputatie opgebouwd. In hun laatste elf kwalificatieduels pakten ze 31 op 33. Fabian Schär is er zondag zeker niet bij, de verdediger van Newcastle is geschorst. Ook spits Breel Embolo moest afhaken, hij is zes weken out met een breuk in de linkervoet. (KDZ)