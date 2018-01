Zwitsers skigebied van buitenwereld afgesloten 00u00 0

Het Zwitserse skioord Zermatt is van de buitenwereld afgesloten. De autoriteiten hebben wegens lawinegevaar de wegen, treinverbindingen, skihellingen en wandelpaden in de omgeving van de stad bij de Matterhorn afgesloten. Speciale treinen zijn ingezet om de sporen sneeuwvrij te maken (foto). De sneeuw op de bergen dreigt te gaan schuiven na felle regenval. De gemeente telt 6.000 inwoners, maar nu zitten er ook 13.000 toeristen. Het is niet bekend hoe lang de maatregelen van kracht blijven.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN