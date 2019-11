Exclusief voor abonnees ZWITSERLAND 23 november 2019

00u00 0

Flims

Voordelig logeren bij Intersoc

Na Zinal, Wengen en Leysin biedt Intersoc, de reisorganisatie van de Christelijke Mutualiteiten, nu ook goedgeprijsde wintervakanties aan in het sneeuwzekere Flims in het kanton Graubünden. Dat dorp vormt samen met de dorpen Laax en Falera een skigebied met meer dan 200 kilometer pistes. Gasten logeren in het nieuwe Intersoc-hotel Grand Hotel Survelva, gelegen bij een bosrand en vlak bij het Caumameer en uitgerust met zwembad en wellness. Een inbegrepen skibus zorgt voor de verplaatsingen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu