Zwitserland wint (laatste) Hopman Cup 07 januari 2019

Voor het tweede jaar op rij heeft Zwitserland de Hopman Cup veroverd. In de finale gingen Roger Federer en Belinda Bencic met een beslissend punt in de laatste set van het afsluitende dubbel gemengd (4-0, 1-4, 4-3) voorbij Duitsland. Eerder had Federer Sascha Zverev verslagen met 6-4, 6-2 en had Angelique Kerber, met een 6-4, 7-6-overwinning op Bencic, de stand weer gelijk getrokken. Het is de vierde en mogelijk laatste keer dat Zwitserland op de erelijst van de Hopman Cup prijkt. Zeer waarschijnlijk moet het evenement in Perth volgend jaar plaats ruimen voor de ATP Cup, een landencompetitie bij de mannen. (FDW)