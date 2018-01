Zwitserland verbiedt onverdoofd slachten van... kreeften 00u00 0

In Zwitserland mogen kreeften vanaf 1 maart niet langer levend gekookt worden, noch op ijs of in ijskoud water vervoerd worden. Dat besliste de Zwitserse regering. Voor de dieren in heet water belanden, moeten ze voortaan pijnloos worden verdoofd - bij voorkeur met elektronarcose. En het water waarin de kreeften getransporteerd worden, moet qua temperatuur overeenkomen met het zeewater waarin ze zijn gevangen. De wet komt er op vraag van verschillende dierenrechtenorganisaties en wetenschappers, die aanvoeren dat kreeften veel pijn ervaren als ze in heet water belanden. Het Alpenland zou het allereerste land met zo'n wet zijn. (KDM)

