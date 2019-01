Zwitserland in finale Hopman Cup 04 januari 2019

Ondanks een 1-2-verlies tegen Griekenland plaatste Zwitserland zich toch als eerste voor de finale van de Hopman Cup in Perth. Daarvoor had het genoeg aan een zege (7-6, 7-6) van Roger Federer (ATP 3) op Stefanos Tsitsipas (ATP 15). In de eindstrijd wacht Zwitserland op Duitsland of gastland Australië. Serena Williams (WTA 16) sloot haar voorbereidend werk af met een 6-2, 7-6-zege op de Britse Katie Boulter (WTA 97), maar verloor met Amerika wel voor de derde keer op rij deze week. (FDW)