Zwevegem Sport-GD Ingooigem 3-0 12 februari 2018

In een gelijkopgaande eerste helft kopte Angelo Delcroix na 20' naast. Op het halfuur kwam Platteau (I) alleen voor doel en besloot tegen de paal. Na de rust was de thuisploeg beter. Na een assist van Delmotte werkte Defoirdt prachtig af. Platteau (64') kreeg rood. Na een hoekschop verdubbelde de score na een kopbal. De vrijstaande Delcroix trapte de 3-0 in de hoek binnen.