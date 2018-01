ZWEVEGEM SP.-SK NIEUWKERKE 1-0 00u00 0

Zwevegem had ruim het overwicht. Aan de tweede paal was Leva na een voorzet van Vande Walle na 5' al dicht bij een goal. Op voorzet van Vande Walle besloot Defoirdt (24) in één tijd over. Nieuwkerke bood weinig weerwerk. Na een hoge voorzet wees de ref na 47' wegens hands naar de stip. Delmotte miste niet. Een vrijschop van Malfait vloog net naast. Het was vrijwel het enige gevaar van de bezoekers. Viaene (77') besloot nog een mooie kans op de keeper.