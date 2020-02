Exclusief voor abonnees Zweten op Antarctica 08 februari 2020

Het is zweten op Antarctica. Op Argentijns Antarctica is donderdag de warmste temperatuur sinds het begin van de metingen geregistreerd. 18,3 graden werd het er 's middags op het wetenschappelijk station van de Esperanza-basis. Het vorige record werd op 24 maart 2015 geregistreerd. Toen was het er 17,5 graden. Op een andere basis, Marambio, steeg het kwik tot 14,1 graden. Ook dat is uitzonderlijk warm, want een record voor de maand februari. Argentinië heeft al 114 jaar grondgebied op Antarctica, waar het wetenschappelijke basissen uitbaat.

