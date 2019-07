Exclusief voor abonnees Zwerfvuil komt festival Beachland duur te staan 11 juli 2019

Het festival Beachland kan volgend jaar mogelijk niet meer doorgaan op het strand van Blankenberge en De Haan. Wilfried Vandaele (N-VA), burgemeester van die laatste kustplaats, is niet te spreken over het afval dat afgelopen weekend tussen de twee festivaldagen op het strand bleef liggen. "Onze gemeentediensten zijn uren in de weer geweest om alles op te ruimen. Nochtans waren er op voorhand duidelijke afspraken gemaakt, maar het strand was een puinhoop. Ik ben alleszins van plan om de factuur door te sturen. Sterker: zonder stevige garanties verbied ik het festival volgend jaar op ons grondgebied."

