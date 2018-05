Zwemwater klaar voor heet weekend 24 mei 2018

Dit weekend halen we temperaturen tot 28°. Ideaal voor een frisse duik, maar hoe is het gesteld met de kwaliteit van onze Vlaamse zwemwateren? Goed, zo blijkt. In 2017 werden liefst 81 van de 88 officiële Vlaamse zwemwateren door de Vlaamse milieumaatschappij als uitstekend beoordeeld. Vijf behoorden tot de klasse goed, twee bleken aanvaardbaar qua zwemwaterkwaliteit. Nergens was de kwaliteit van het water slecht. Minister van Natuur en Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) is verheugd over de nieuwe resultaten. "De verbetering is vooral toe te schrijven aan de betere sanering van het afvalwater."