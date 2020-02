Exclusief voor abonnees Zwemploeg met Timmers logeert naast quarantainehotel 26 februari 2020

Het coronavirus is dicht bij de Belgische nationale zwemploeg op stage op Tenerife gesignaleerd. Het hotel Jardin Caleta waar Pieter Timmers en co. logeren, ligt naast het hotel Costa Adeje Palace, waar gisteren 110 Belgische toeristen in quarantaine zaten omdat er een Italiaanse arts verbleef die positief getest heeft op het coronavirus. Maar dat zorgde nog niet voor ongerustheid, zegt Ronald Gaastra als hoofdcoach van de zwemploeg: "Dat heeft ook geen zin. Er zit met die baai 500 meter tussen beide hotels en we hadden geen contact met die mensen. Ik zeg altijd aan mijn atleten dat ze zich niet druk moeten maken over wat je niet in de hand hebt." De zwemtrainingen in het Tenerife Top Centrum gingen dus gewoon door. "Ik ga ervan uit dat er geen probleem is voor Pieter zolang die Italiaanse man daar niet geweest is", zegt Elle De Leeuw, de echtgenote van Timmers. (BF)

