Zwemmers op stage naar Australië 00u00 0

Meteen na de Antwerp Diamons Speedo Race van 3 en 4 maart trekt bondscoach Rik Valcke met de elitezwemmers van de Vlaamse Zwemfederatie voor drie weken naar Australië. De trip moet Louis Croenen, Emmanuel Vanluchene, Basten Caerts, Thomas Thijs, Senne De Gols en Sjobbe Luyten klaarstomen voor het EK deze zomer in Glasgow. Maar de stage dient ook om te anticiperen op het leven in een andere tijdzone met het oog op het WK groot bad 2019 in Zuid-Korea, het WK klein bad 2019 in China en de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. (LWK)