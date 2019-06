Exclusief voor abonnees Zwemmer Maarten van der Weijden krijgt dan toch Elfstedenkruisje 29 juni 2019

Zwemmer Maarten van der Weijden heeft na zijn Elfstedenzwemtocht toch een echt Elfstedenkruisje ontvangen. Niet van de organisatie van de bijna 200 kilometer lange schaatstocht door Friesland, maar van een zekere Cees, die deelnam aan de editie van 1986. De voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden, de organisatie van de schaatstocht, zei eerder dat het kruisje alleen bedoeld is voor leden die de tocht op schaatsen volbrengen. "We hebben veel waardering voor wat hij doet en vinden het prachtig en knap. Maar we kúnnen gewoon geen uitzondering voor hem maken", aldus Immie Jonkman tegen Omroep Fryslân. Met zijn Elfstedenzwemtocht zamelde Van der Weijden geld in voor kankeronderzoek. Maandagavond kwam hij in Leeuwarden over de finish na een zwemtocht van 195 kilometer.

