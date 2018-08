Zwemmer dood in groeve 13 augustus 2018

Een 34-jarige man uit La Louvière is gisterenmiddag verdronken in Mont-sur-Marchienne (Charleroi). De man was gaan zwemmen in een steengroeve, ondanks een zwemverbod. Gisteren, net na de middag, raakte de Waal vermist. De brandweer zocht hem met een duikersteam en vond hem dood terug op 30 meter van de oever. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten waren de voorbije dagen turbines geactiveerd. Die zorgden mogelijk voor stromingen die het slachtoffer naar de bodem trokken.