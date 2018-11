Zwemmen 15 november 2018

Fanny Lecluyse vormt met Emmanuel Vanluchene de Belgische ploeg die volgende maand zal deelnemen aan het wereldkampioenschap klein bad, volgende maand in het Chinese Hangzhou. Vanluchene werkt daarbij verder aan de weg die hem naar zijn niveau van de Olympische Spelen van Rio in 2016 moet brengen nadat een chronische darmontsteking hem een tijdje uit competitie hield. Voor Kimberly Buys, Pieter Timmers en Louis Croenen staat het hele seizoen in het teken van het WK groot bad, dat volgende zomer in het Zuid-Koreaanse Gwangju zal plaatsvinden. (LWK)