ZWEMMEN 09 april 2018

Pieter Timmers won zaterdag in Stockholm de A-finale van de 100m crawl in 48.87 en bleef zo 11 honderdsten van een seconde onder de limiet voor het EK groot bad, dat van 5 tot 12/8 in Glasgow plaatsvindt. Gisteren won de olympisch zilveren medaillewinnaar van Rio de finale van de 50m vrije slag in 22.25,slechts twee honderdsten te traag voor de Glasgow-norm.