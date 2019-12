Exclusief voor abonnees Zwemmen 05 december 2019

Op het EK klein bad in Glasgow heeft de 17-jarige Florine Gaspard een bevredigend debuut gemaakt. In de reeksen van de 50 m schoolslag tikte ze met een chrono van 30.74 s slechts 5 honderdsten te laat aan om de halve finale te halen. Zij bleef met die tijd 1 seconde boven het BR dat Fanny Lecluyse op haar 23ste zwom op het EK 2015 in het Israëlische Netanya - goed voor zilver. Vandaag verdedigt Valentine Dumont (19) haar kansen op 100 m crawl. (LWK)