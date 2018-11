Zwemmen 13 november 2018

Nadat hij er het voorbije weekend op de Belgische kampioenschappen klein bad in Gent niet in slaagde limieten te zwemmen voor het WK volgende maand in het Chinese Hangzou heeft François Heersbrandt (28) beslist om een punt te zetten achter zijn zwemcarrière. Heersbrandt nam deel aan drie Olympische Spelen: Peking 2008, Londen 2012 en Rio de Janeiro 2016. Eind 2015 onderging hij een eerste knieoperatie en sindsdien had hij moeite om progressie te maken. (LWK)