ZWEMMEN 11 januari 2019

De Hongaarse meervoudig olympisch, wereld- en Europees kampioene Katinka Hosszu wordt de trekpleister van Flanders Swimming Cup 2019, die op 19 en 20 januari in Antwerpen betwist wordt als eerste wedstrijd van het jaar waarop de Belgen limieten kunnen zwemmen voor het WK deze zomer in Zuid-Korea . Buys, Lecluyse, Timmers, Croenen en Aerents komen er in actie. (LWK)