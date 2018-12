ZWEMMEN 14 december 2018

Emmanuel Vanluchene is in de reeksen uitgeschakeld op de 100 meter wisselslag op het WK kortebaan in het Chinese Hangzhou. De Belg eindigde als 19de in 53.90, niet genoeg voor een plaats in de halve finales. De 26-jarige Vanluchene werd woensdag ook al uitgeschakeld op de 100m vlinderslag. Morgen zwemt hij nog de 100 meter vrije slag. (VH)