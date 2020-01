Exclusief voor abonnees ZWEMMEN 20 januari 2020

Pieter Timmers werd in Peking 4de op de 200m crawl in 1:51.94. Daarna tikte hij als 3de aan in de 100m crawl. Met zijn chrono van 48.99 bleef hij 1.19 boven zijn BR, dat hem op de Spelen van Rio in 2016 zilver opleverde. Louis Croenen eindigde op de Flanders Cup in Antwerpen als 2de op de 200m vlinderslag met een tijd van 1:58.96 of 3.57 boven zijn BR. Ook Fanny Lecluyse pakte een 2de plaats. De 100m schoolslag werkte ze af in 1:08.39. Kimberly Buys werd 4de op de 50 m vlinderslag in 27.15. (LWK)