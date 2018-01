ZWEMMEN 22 januari 2018

00u00 0

Op de Flanders Swimming Cup in de Antwerpse Wezenberg is Fanny Lecluyse er als enige Belg in geslaagd om limieten te zwemmen voor het EK, van 3 tot 9 augustus in Glasgow. Op de 200m schoolslag bleef ze zowel in de reeksen (2:28.25) als in de finale, die ze won in 2:27.62 - ruim onder de vereiste 2:28.59. Op de 50m schoolslag zwom ze in de reeksen 31.19 of 12 honderdsten onder de limiettijd. De finale won ze in 31.52.