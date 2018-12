ZWEMMEN 20 december 2018

00u00 0

Missy Franklin heeft op haar twitteraccount laten weten dat ze met onmiddellijke ingang stopt met zwemmen. De Amerikaanse, die vijf keer olympisch goud en zes keer WK-goud won, is nog maar 23. Als reden geeft ze aanhoudende pijn in de schouder aan, waar ze al sinds 2016 last van heeft.