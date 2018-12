Zwemmen Lecluyse haalt WK-finale 100m schoolslag 15 december 2018

Op het WK kortebaan in het Chinese Hangzhou kwalificeerde Fanny Lecluyse zich gisteren voor de finale van de 100m schoolslag. In de halve finale finishte de 26-jarige West-Vlaamse in 1:04.82, de derde chrono uit haar carrière en de vijfde tijd van alle zwemsters. Lecluyse is al drie jaar Belgisch recordhoudster op die afstand, haar PR staat op 1:04.69. Vandaag staat de finale op het menu en morgen sluit ze haar WK af met de 200m schoolslag. In de finale van de 50m school eindigde ze als zevende. Emmanuel Vanluchene treedt vandaag aan op de 100m vrije slag. (VH/LWK)