ZWEMMEN 00u00 0

Kimberly Buys heeft de ontgoocheling over een gemiste medaille op het EK klein bad in Kopenhagen zo goed als helemaal verwerkt en kijkt al uit naar het groot bad-seizoen dat op 20 januari start met de Flanders Speedo Cup. "Ik moet nog een paar details uitklaren met coach Gaastra, die momenteel op skiverlof is", zei ze gisteren. "Verder wil ik nog langs de sportarts en de psycholoog passeren om met een gerust gemoed de competitie te kunnen hervatten. Ik ben helemaal leeg teruggekeerd van de laatste wedstrijd van het jaar in Lausanne, want tijdens mijn aansluitende vakantie ben ik meer dan eens pas om halftien in de ochtend wakker geworden en dat is voor een zwemmer al bijna avond!" (LWK)