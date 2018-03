ZWEMMEN 05 maart 2018

Op de Antwerp Diamond Speedo Race heeft Kimberly Buys op de 50m vlinderslag twee keer de limiet gezwommen voor het EK, van 5 tot 12 augustus in Glasgow. In de reeksen bleef ze met 26.45 twee honderdsten onder de vereiste tijd; de finale won ze in 26.38. Fleur Vermeiren (16) bleef op de 50m schoolslag met 32.04 onder de limiet (32.25) voor het EK junioren, van 4 tot 8 juli in Helsinki. (LWK)