Zwemmen 05 juli 2018

Op de eerste dag van het Europees juniorenkampioenschap (EJK) in de Finse hoofdstad Helsinki heeft onze landgenote Fleur Vermeiren (16) op één honderdsten van een seconde het podium gemist van de 50m schoolslag. Zij finishte in 31.58 terwijl de één jaar oudere Sloveense Tina Celik aantikte na 31.57. Met haar chrono bleef Vermeiren 4 honderdsten boven haar PR van 31.54, dat ze in januari van dit jaar zwom op de Flanders Swimming Cup. Het Belgisch record is in handen van Fanny Lecluyse met een tijd van 30.75 (WK Kazan 2015). (LWK)