ZWEMMEN 15 juni 2018

00u00 0

België trekt slechts met zes zwemmers naar het EK junioren, van 4 tot 8 juli in de Finse hoofdstad Helsinki. Het is van 1994 in het Tsjechische Pardubice geleden dat ons land met zo een beperkte ploeg aan het EJK deelnam. Net als nu bestond de selectie uit 4 vrouwen en 2 mannen. Fleur Vermeiren (50 en 100 schoolslag), Josephine Dumont (200 en 400 wissel, 200 school), Camille Bouden (200 en 400 crawl), Florine Gaspard (50, 100 en 200 school), Noah Martens (400, 800 en 1500 crawl) en Lander Mulkers (200 wissel) proberen in Helsinki in de voetsporen te treden van Jolien Sysmans, die in 2008 in Belgrado voor het laatste goud zorgde. Dumont was vorig jaar in het Israëlische Netanya goed voor zilver op de 200 m crawl en brons op de 200 m vlinderslag. (LWK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN